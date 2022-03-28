Создатели Destiny 2 будут судиться с YouTube из-за ужасной системы страйков

Bungie подала в суд на YouTube и мошенников, которые жаловались на ролики по Destiny 2, сообщило Kotaku. Из-за ложных обвинений по авторским правам пострадали блогеры и канал студии.
Bungie будет судиться с десятью мошенниками, которые жаловались на видео через поддельные аккаунты. Один из них написал письмо студии и попросил обвинять YouTube с его сырой системой авторских прав.
Bungie подала иск и на YouTube. По мнению студии, любой может выставить себя владельцем авторских прав, но специальных механизмов для них в сервисе нет. Из-за этого создателям Destiny пришлось потратить значительные ресурсы для решения проблемы.
Из-за системы YouTube атаки прошли успешно. Видео были удалены на основании мошеннических уведомлений, а блогеры получили страйки, что угрожает их каналам. Гражданское дело было единственным способом заставить Google поделиться личностью «шутников».
Студия Bungie ранее успокоила блогеров и сообщила, что она не связана с жалобами на их контент по Destiny 2.
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