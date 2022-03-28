Продолжение Postal 2 выйдет 20 апреля

28 марта студия Running With Scissors объявила, что Postal 4: No Regerts выйдет из раннего доступа 20 апреля 2022 года. Игра будет доступна на ПК.

Авторы называют Postal 4 продолжением культовой Postal 2. В шуточной форме разработчики сказали, что третьей части, которая провалилась, просто не существует. В ролике показали геймплей проекта. Он выполнен в лучших традициях серии.

Особенностями Postal 4: No Regerts станут открытый мир, элементы песочницы, новый город Эденсин и путешествия с помощью мобильного скутера. Ещё авторы хвастаются богатым арсеналом, среди которого лопата главного героя по имени Чувак, канистра с бензином, мачете-бумеранг и фирменный шерстяной глушитель.

В трейлере воссоздали знаменитую мемную сцену, связанную с тремя версиями Человека-паука.

В раннем доступе проект появился 14 октября 2019 года. Спустя два с половиной года Postal 4: No Regerts наконец-то покинет ранний доступ.

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