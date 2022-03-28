Украинский клуб NAVI не будет работать с игроками, живущими в России

Руководитель украинского киберспортивного клуба Natus Vincere Евгений Золотарёв дал интервью журналистам The Washington Post. Менеджер прокомментировал дальнейшие шаги организации по отношению к России и российским игрокам.

NAVI откажутся сотрудничать с игроками, которые живут на территории России. При этом организация готова помочь киберспортсменам переехать на Украину. Судя по всему, клуб может организовать смену гражданства — согласно последним слухам, об этом задумывается россиянин Алексей Solo Березин, капитан состава по Dota 2.

Украинская организация стремится сохранить основной состав по CS:GO, в котором выступают три россиянина: Денис «Electronic» Шарипов, Кирилл «Boombl4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий. Золотарёв выразил надежду, что киберспортсмены останутся в команде.

NAVI также расформируют несколько составов. В основном те, которые представлены в мобильных играх. Каких именно, Золотарёв не уточнил.