Классы и скины в Diablo Immortal позволят менять почти без ограничений

Авторы Diablo Immortal запустили предзаказ экшена на iOS и рассказали про смену обликов и классов. Игроки смогут изменять вид героя независимо от снаряжения и способностей.

В Diablo Immortal появятся декоративные предметы, которые меняют внешний вид брони и оружия, а также добавляют анимацию. Они подойдут для каждого класса.

Декоративный комплект «Кровавая армия»

Декоративный комплект «Призраки Эшволда»

Разработчики будут выпускать по одному декоративному комплекту раз в месяц, а первым станут «Призраки Эшволда». Облики появятся и в боевом пропуске, а некоторые будут бесплатными.

Другим косметическим элементом станут легендарные самоцветы. При повышении их уровня будет меняться эффект снаряжения, а на последнем откроются декоративные крылья.

После релиза Diablo Immortal авторы добавят возможность менять класс без потери прогресса. При этом игроки получат новый комплект снаряжения, на который можно будет перенести прокачку со старого, но легендарные предметы для каждого героя придётся добывать заново.

Разработчики продумают ограничения по смене классов, чтобы изначальный выбор был значимым. Добыча легендарного снаряжения станет одной из таких преград.

Условно-бесплатная Diablo Immortal выйдет на iOS и Android. Дату релиза пока не назвали.

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