Первый геймплей Bloodborne Kart — спин-оффа демейка Bloodborne

Автор демейка Bloodborne показала прототип гоночной игры по вселенной под названием Bloodborne Kart. В коротком ролике можно увидеть, как главный герой разъезжает на мотоцикле по небольшой арене, дрифтует и время от времени стреляет из пистолета.
Разработчика Лилит Уолтер рассказала, что на создания геймплейного прототипа у неё ушло около 3 дней. За основу физики мотоцикла она взяла свою же работу годовой давности — тогда девушка создала небольшой тестовый уровень игры в честь 1 апреля. Механики дрифта и стрельбы из пистолета, по её словам, можно будет использовать в режиме PvP.
Bloodborne Kart анонсировали в конце марта 2022 года. Даты выхода у фанатского проекта в стиле PS1 пока нет. Ранее Лилит Уолтер также выпустила демейк Bloodborne. Проект доступен полностью бесплатно на официальном сайте проекта.
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