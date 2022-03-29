Илон Маск использует видеоигры для отдыха после тяжёлого дня

18 марта мы публиковали материал, в котором обсудили видеоигры с Игорем Кухарёвым, специалистом по психологии и по совместительству геймера со стажем. Он рассказал, что игры могут оказывать сильный терапевтический эффект. Особенно — в нынешнее время.
Вот и Илон Маск, самый богатый человек в мире, рассказал, как проводит свои вечера. Оказывается, в его повседневности постоянно присутствуют видеоигры. Недавно он прошёл Halo Infinite на максимальной сложности и на днях начал прохождение Elden Ring. По словам Маска, многие люди используют йогу или медитацию для очищения разума. Но сам предприниматель предпочитает играть в хардкорные игры на максимальной сложности.
Некоторые люди используют медитацию или йогу, чтобы успокоить свой разум в конце дня. Но я для этого использую видеоигры на максимальной сложности.
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