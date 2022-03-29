Из Valve ушёл Даг Ломбарди — тот самый мужик с вентилем в глазу

Судя по всему, даже из Valve, разработчиков Half-Life, Portal и сервиса Steam, иногда уходят преданные сотрудники. Пользователь «Твиттера» wickedplayer494 обратил внимание на профиль вице-президента по маркетингу Дага Ломбарди в Linkedin. Оказывается, он покинул Valve в феврале 2022 года, проработав в ней целых 22 года. Именно его лицо игроки видят при запуске игр компании.
Ломбарди присоединился к Valve в 2000 году и занимался маркетингом. Под его руководством компания рекламировала Half-Life 2 с эпизодами, серии Portal, Left 4 Dead, Dota 2, CS:GO и Team Fortress. Отмечается, что на его место пришла Кейси Атчинсон, ранее проявившая себя во время проведения турниров The International. Недавняя акция с Гейбом Ньюэллом-курьером также пришла в голову именно ей.
Неясно, что именно изменится в Valve с уходом Ломбарди. Вполне возможно, компания станет более открытой и чаще станет проводить какие-нибудь интересные ивенты и мероприятия, направленные на работу с сообществом.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 марта 2022
-
14:04
-
13:35
-
13:27
-
13:03
-
12:54
-
12:25
-
11:55
-
11:23
-
11:14
-
10:52
-
10:23
-
09:54
-
09:23
-
08:53
-
08:26
-
00:18
- 28 марта 2022
-
23:25
-
22:35
-
21:43
-
20:39
-
20:34
-
20:05
-
19:35
-
19:22
-
18:57
-
18:39
-
17:54
-
17:44
-
17:29
-
17:20
-
17:06
-
16:41
-
16:09
-
15:41
-
14:53