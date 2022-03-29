Из Valve ушёл Даг Ломбарди — тот самый мужик с вентилем в глазу

Судя по всему, даже из Valve, разработчиков Half-Life, Portal и сервиса Steam, иногда уходят преданные сотрудники. Пользователь «Твиттера» wickedplayer494 обратил внимание на профиль вице-президента по маркетингу Дага Ломбарди в Linkedin. Оказывается, он покинул Valve в феврале 2022 года, проработав в ней целых 22 года. Именно его лицо игроки видят при запуске игр компании.

Ломбарди присоединился к Valve в 2000 году и занимался маркетингом. Под его руководством компания рекламировала Half-Life 2 с эпизодами, серии Portal, Left 4 Dead, Dota 2, CS:GO и Team Fortress. Отмечается, что на его место пришла Кейси Атчинсон, ранее проявившая себя во время проведения турниров The International. Недавняя акция с Гейбом Ньюэллом-курьером также пришла в голову именно ей.

Неясно, что именно изменится в Valve с уходом Ломбарди. Вполне возможно, компания станет более открытой и чаще станет проводить какие-нибудь интересные ивенты и мероприятия, направленные на работу с сообществом.

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