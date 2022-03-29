Rockstar запустила платную подписку для GTA Online — GTA+

Rockstar открыла доступ к платной подписке на GTA Online под названием GTA+. Подписчики каждый месяц будут получать по $ 500 тыс. внутриигровой валюты и скидки на недвижимость, которая открывает доступ к некоторым заданиям.

Кроме того, членам GTA+ предоставят бонусы за определённые миссии, а также дополнительные одежду и транспорт. В первый месяц игроков наградят автомастерской, членством в автоклубе ЛС и улучшением яхты до модели «Водолей». С полным списком можно ознакомиться на сайте Rockstar Games.

GTA+ доступна обладателям игры на PS5 и Xbox Series по цене в $ 5,99 (~ 600 рублей). Отменить GTA+ позволят в любой момент.

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