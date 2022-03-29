Авторы Forspoken прислушиваются к критике

В начале марта студия Luminous Productions отложила релиз Forspoken. Команда сделала это, потому что ей потребовалось больше времени на полировку проекта.

По словам креативного директора игры Райо Мицуно, после переноса тайтла команда тщательно следила за реакцией пользователей. Мицуно заявил, что в данный момент студия пытается улучшить баланс и наполнить открытый мир.

Мы получаем много отзывов и следим за тем, чтобы по ходу отзывов вносить в игру коррективы. Таким образом получается оптимальный вариант для всех, а также уникальный опыт.

Forspoken выйдет 11 октября на PS5 и ПК. Игра представляет собой экшен в открытом мире. Издателем проекта выступила Square Enix, которая известна по Final Fantasy и «Стражам Галактики».

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