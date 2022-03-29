«Брат» не смог возглавить чарты просмотров в России по итогам повторного проката

После ухода крупных западных кинокомпаний «Наше кино» объявило о повторном показе в российских кинотеатрах «золотой коллекции» компании СТВ. В список вошли две части «Брата», «Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфий», «Мне не больно» и «Кочегар», а также российские мультфильмы.

По итогам сборов последнего уик-энда «Брат» занял третью строчку, собрав 32,5 млн рублей. Картина уступила мультфильму «Финник» (120,7 млн) и фильму «Анчартед: На картах не значится» (50,5 млн). Культовая вторая часть приключений Данилы Багрова заняла восьмую строчку с результатом в 12,3 млн рублей.

Как отмечалось ранее представителями Ассоциации владельцев кинотеатров, «количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте». И первые результаты перевыпуска старых картин лишь подтверждают эти слова.

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