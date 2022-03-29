Meta* из-за запрета «Фейсбука»* и «Инстаграма»* в России потеряет до 190 млрд рублей

В марте в России заблокировали «Фейсбук»* и «Инстаграм»*, а компанию Meta* признали экстремистской. Изданию Forbes поступила информация от Центра исследования финансовых технологий и цифровой аналитики «Сколково-РЭШ».

Согласно данным и подсчётам, аудитория «Инстаграма»* в России составляет 64 млн активных пользователей. В «Фейсбуке»* же таких пользователей около 66 млн. Meta* понесёт убыток в размере $ 2-2,2 млрд (примерно 190 млрд рублей).

Руководитель исследований Егор Кривошея отметил, что ситуация может быть ещё хуже, это зависит от снижения капитализации.

Учитывая то, что прецедент вызвал неоднозначную реакцию во многих странах, снижение капитализации может быть значительно более существенным, но зависит от многих факторов, формирующих ожидания инвесторов и потребителей.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.



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