В PS Plus сократят число бесплатных игр

В анонсе нового PS Plus не сразу стало заметно, что Sony сокращает число бесплатных игр в месяц. До текущего момента компания раздавала три игры — одну для PS5 и две для PS4. Однако с июня их станет всего две.

Компания не акцентировала на этом внимание, отмечая, «что бонусы PS Plus останутся прежними». Однако тут же отмечалось, что теперь в подписку входят лишь две игры.

Возможно, это ошибка со стороны Sony и игр всё-таки будет три. Напомним, новая версия PS Plus начнёт работать в июне — у пользователей будет выбор из трёх уровней. В самую дорогую версию войдут все бонусы PS Plus, каталог из 740 игр для PS1, PS2, PS4, PS5 и PSP и стриминг в странах, где он поддерживается.

Как всё это будет работать в России, пока неизвестно.