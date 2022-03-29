Вышел новый трейлер боевика «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом

29 марта кинокомпания Paramount Pictures представила новый трейлер боевика «Топ Ган: Мэверик», в котором главную роль исполнил известный актёр Том Круз. Лента продолжит события культового боевика 1986 года под названием «Топ Ган».

Сюжет расскажет про пилота Пита Митчелла, который на протяжении 30 лет остаётся одним из лучших в своём деле. В этот раз ему предстоит взять к себе на обучение специальную группу под названием «Топ Ган» и сделать из них первоклассных лётчиков.

Премьера фильма в кинотеатрах назначена на 27 мая. Фильм несколько раз переносили из-за различных проблем, но в этот раз Paramount серьёзно настроена выпустить ленту в назначенный срок.

Помимо Круза, главные роли сыграли Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм и другие.

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