В Fortnite навсегда добавили режим без строительства

24 марта появились слухи, что Epic Games оставит режим без строительства в Fortnite навсегда. Сегодня разработчики подтвердили это. Режим Zero Build появился в королевской битве.
Вероятно, этот режим тестировался Epic Games. После положительных отзывов разработчики решили добавить режим без строительства полноценно. Попробовать режим можно одному или с друзьями. Конечно, останется и режим со строительством. Преимуществом режима Zero Build станет перезаряжающийся суперщит.
Недавно появились слухи, что в проект заглянет Эйвор из Assassin's Creed Valhalla. Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Android.
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