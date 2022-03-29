В Fortnite навсегда добавили режим без строительства

24 марта появились слухи, что Epic Games оставит режим без строительства в Fortnite навсегда. Сегодня разработчики подтвердили это. Режим Zero Build появился в королевской битве.

Вероятно, этот режим тестировался Epic Games. После положительных отзывов разработчики решили добавить режим без строительства полноценно. Попробовать режим можно одному или с друзьями. Конечно, останется и режим со строительством. Преимуществом режима Zero Build станет перезаряжающийся суперщит.

Недавно появились слухи, что в проект заглянет Эйвор из Assassin's Creed Valhalla. Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Android.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!