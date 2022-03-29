Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite навсегда добавили режим без строительства

В Fortnite навсегда добавили режим без строительства
Комментарии

24 марта появились слухи, что Epic Games оставит режим без строительства в Fortnite навсегда. Сегодня разработчики подтвердили это. Режим Zero Build появился в королевской битве.

Вероятно, этот режим тестировался Epic Games. После положительных отзывов разработчики решили добавить режим без строительства полноценно. Попробовать режим можно одному или с друзьями. Конечно, останется и режим со строительством. Преимуществом режима Zero Build станет перезаряжающийся суперщит.

Недавно появились слухи, что в проект заглянет Эйвор из Assassin's Creed Valhalla. Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Android.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022