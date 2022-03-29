Появились новые скриншоты и трейлер Sniper Elite 5
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29 марта студия Rebellion Developments выпустила свежий трейлер Sniper Elite 5. Он длится чуть меньше минуты, в нём показали геймплей и красивые убийства в исполнении протагониста Карла Фэйрберна.
Особенность Sniper Elite 5 — система вторжений, прямо как в Dark Souls или Deathloop. Во время игры к Карлу может вторгнуться другой игрок, который должен его убить. За это победитель получит различные награды. Также разработчики улучшили физику и другие элементы.
Свежие скриншоты Sniper Elite 5
Игра будет доступна 26 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch. С первого дня проект попадёт в подписку Xbox Game Pass.
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