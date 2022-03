Главному мему планеты с треком Never Gonna Give You Up исполнилось 15 лет

Вы наверняка не раз встречались с рикроллом — одним из самых популярных мемов в сети. Если даже и не были «жертвой» такого розыгрыша, то точно хоть раз слышали про него.

Рикроллинг зародился 29 мая 2007 года, когда Rockstar Games выложила трейлер GTA: IV. Из-за большой нагрузки сайт компании стал сбоить, поэтому один из пользователей сайта 4chan подшутил над людьми и выложил на сайте ссылку с якобы работающим трейлером. На деле там оказался музыкальный клип Рика Эстли под названием Never Gonna Give You Up.

Суть рикроллинга в том, чтобы разыграть человека и скинуть ему ссылку на клип. Главная особенность — замаскировать ссылку так, чтобы «жертва» не догадалась.

Тот самый клип

После этого случая трек Рика Эстли ещё сильнее разлетелся по сети и стал олицетворением троллинга в интернете. Забавный случай произошёл в октябре вместе с релизом «Стражей Галактики». Разработчики пригласили Рика Эстли для записи шуточного ролика.

В нём Эстли в образе хакера наблюдает, как стримеры проходят проект. В какой-то момент музыкант устроил рикролл и врубил свой трек. Далее он раскрыл своё лицо.

На сегодняшний день у клипа Never Gonna Give You Up более 1 млрд просмотров и 13 млн лайков. Самому Рику Эстли в прошлом месяце исполнилось 56 лет.

