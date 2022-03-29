Провальную игру по «Форсажу» скоро снимут с продаж

Разработчики Fast & Furious: Crossroads сообщили, что снимут игру и дополнения с продаж 29 апреля. Владельцы смогут повторно скачать гоночный экшен, а серверы продолжат работать.
Авторы не уточнили, с чем связана остановка продаж Fast & Furious: Crossroads. Скорее всего, это произошло из-за провала экшена. На момент написание новости в него играет один человек в Steam. Пиковый показатель составил 54 игрока, что случилось два года назад.
Кроме этого, Fast & Furious: Crossroads попала в список худших игр 2020 года по версии Metacritic. Версия для ПК получила 34 балла из 100 от критиков и 1,8 из 10 от игроков.
Fast & Furious: Crossroads ругали практически за всё: от геймплея до графики. В Steam многие пришли к выводу, что боевик должен был выйти примерно в 2010 году, а не в 2020-м.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 марта 2022
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
18:33
-
18:27
-
17:50
-
17:35
-
17:11
-
17:11
-
16:49
-
16:26
-
16:18
-
16:06
-
16:00
-
15:06
-
15:05
-
14:53
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:04
-
13:35
-
13:27
-
13:03
-
12:54
-
12:25
-
11:55
-
11:23
-
11:14
-
10:52
-
10:23
-
09:54
-
09:23
-
08:53