Провальную игру по «Форсажу» скоро снимут с продаж

Разработчики Fast & Furious: Crossroads сообщили, что снимут игру и дополнения с продаж 29 апреля. Владельцы смогут повторно скачать гоночный экшен, а серверы продолжат работать.

Авторы не уточнили, с чем связана остановка продаж Fast & Furious: Crossroads. Скорее всего, это произошло из-за провала экшена. На момент написание новости в него играет один человек в Steam. Пиковый показатель составил 54 игрока, что случилось два года назад.

Кроме этого, Fast & Furious: Crossroads попала в список худших игр 2020 года по версии Metacritic. Версия для ПК получила 34 балла из 100 от критиков и 1,8 из 10 от игроков.

Fast & Furious: Crossroads ругали практически за всё: от геймплея до графики. В Steam многие пришли к выводу, что боевик должен был выйти примерно в 2010 году, а не в 2020-м.

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