Продюсер «Брата» удивился успеху фильмов в кинотеатрах

29 марта на сайте «Бюллетень кинопрокатчика» вышло интервью с продюсером двух частей «Брата» Сергеем Сельяновым. Он рассказал, что перевыпуск картин оказался настолько успешным, что превзошёл все ожидания.

По словам Сергея, больше всего впечатлило именно то, что на фильм пошли люди, которые видели обе ленты несколько раз. Но, конечно, кто-то впервые посмотрел «Брата» и «Брата 2» в кино и тепло отозвался о фильмах. Сельянов не привёл версий, почему фильмы так хорошо показали себя в кинотеатрах.

У меня нет версий, кроме романтического ощущения, что соотечественники решили отдать дань уважения любимому и очень важному фильму. Хотя до нас дошло немало восторженных отзывов от тех, кто видел картину первый в жизни раз. Это здорово.

Также продюсер считает, что в данный момент у российской киноиндустрии есть шанс показать себя и выпустить множество первоклассных фильмов, поскольку на некоторое время голливудские ленты в стране не показывают. Однако как-то спрогнозировать уход западных картин из России Сергей никак не может. Он считает, что без кинотеатров не будет и отечественных лент.

Турбулентность, назову её скромно, продолжается. Когда вернутся голливудские картины и вернутся ли вообще? Наверное, вернутся, но никому не ведомо, когда. Излишне говорить о том, что 75% сборов в кинотеатрах составляют голливудские фильмы. Российские продюсеры не очень жалеют Голливуд, но очень жалеют кинотеатры. Без кинотеатров не будет и российского кино.

29 марта появились данные по итогам последнего уик-энда. Согласно им, первая часть «Брата» собрала 32,5 млн рублей, а вторая собрала 12,3 млн рублей. Этот результат нельзя назвать показательным, однако Сергей Сельянов отметил, что такого успеха он не ожидал.

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