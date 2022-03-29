Боец UFC Денис Тюлюлин стал «лицом в мире единоборств» Team Websterz
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Боец UFC Денис Тюлюлин стал «лицом в мире единоборств» киберспортивного клуба Team Websterz и теперь представляет интересы виртуальных спортсменов в организации по смешанным единоборствам.
Вот как в Team Websterz описывают спортсмена.
Денис Тюлюлин — превосходный ударник, олдскульный ксер и просто приятнейший парень, который будет представлять нашу организацию в топовом MMA-промоушене мира.
Сам Тюлюлин, помимо прочего, займётся созданием видеоигрового контента и активностей «на стыке UFC и киберспорта». Для бойца игры не чужды — он давно активно увлекается виртуальными развлечениями и даже играл в нулевых с команде по Counter-Strike. И именно поэтому клуб сошёлся со спортсменом.
Денис Тюлюлин сейчас находится в США, где проходит провёл бой с соотечественником Алиасхабом Хизриевым.
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