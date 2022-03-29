Another Sight, Hue и другие. Бесплатные игры для Xbox Live Gold в апреле

Microsoft раскрыла список бесплатных игр, которые войдут в Xbox Live Gold в апреле и первой половине мая. Подписчики получат по два проекта для Xbox One и Xbox 360.

В течение всего апреля подписчики Xbox Live Gold смогут загрузить приключенческий экшен Another Sight, который рассказывает об отношениях слепого подростка и кота. С 16 апреля по 15 мая будет доступна цветастая головоломка Hue.

С 1 по 15 апреля члены Xbox Live Gold смогут добавить в библиотеку Outpost Kaloki X — менеджмент про строительство космической станции. С 16 по 30 апреля бесплатной будет гонка по бездорожью MX vs ATV Alive.

Недавно Microsoft поделилась статистикой программы для независимых разработчиков. Из неё стало известно, что компания тратит на игры для Xbox Game Pass сотни миллионов долларов.

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