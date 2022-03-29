В World of Warcraft увековечат память собаки одного из игроков

Авторы World of Warcraft решили поддержать фаната игры после смерти его собаки Полли, которой было 19 лет. В память о питомце разработчики добавили на тестовый сервер животное-NPC, которое появится в обновлении 9.2.5.

О смерте Полли игрок под ником Wain рассказал в конце февраля на форуме охотников World of Warcraft. Утрата стала для него тяжёлой, а поддержало его не только сообщество, но и один из разработчиков MMORPG.

На прошлой неделе Wain сообщил, что один из разработчиков добавил питомца Полли на тестовый сервер к его же персональному NPC. Игрок поблагодарил создателей за чуткость, но раскрывать имя автора без одобрения не стал.

Фото: Wain

Фото: Wain

Обновление 9.2.5 доступно на тестовом сервере. С выходом патча игроки из Альянса и Орды смогут вместе ходить в подземелья, рейды и на PvP-арены. Дату релиза пока не назвали.

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