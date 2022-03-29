Авторы Diablo 4 показали много локаций экшена и рассказали об атмосфере

Создатели Diablo 4 представили новый ежеквартальный отчёт, в котором рассказали о процессе разработки экшена. На этот раз речь зашла о работе художников, графике и атмосфере.

По словам авторов, в Diablo 4 будет пять регионов с разнообразными зонами и сотнями подземелий. Окружение стараются сделать правдоподобным, но не реалистичным. Оно станет более мрачным по сравнению с предыдущими играми серии, а в каждой локации будет ощущаться история.

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Значимую роль в создании атмосферы играют детали и погодные эффекты, что сделает картинку насыщенной. Например, при дожде во вмятинах скапливается вода, а воздух ощущается тяжёлым и сырым.

Берег Скосглена

На многие объекты в локациях воздействуют погодные эффекты и сам игрок. Через них разработчики стараются передать особенности каждого региона. На береге Скосглена много построек с глубоким фундаментом и рыбаков.

Орбейский монастырь

Киовошад

Важным элементом в создании атмосферы Diablo 4 стали мягкие тени и отражения, которые придают экшену естественность и правдоподобность, говорят разработчики.

Более 150 подземелий создаются случайным образом, но авторы используют разные элементы для придания им индивидуальности. С помощью реквизита, интерактивных элементов и освещения разработчики Diablo 4 совмещают ручную работу с процедурной генерацией.

Забытые места мира

Гнусные пещеры

Залитые глубины

С полным описанием локаций и их особенностями можно ознакомиться на сайте разработчиков. Diablo 4 выйдет в 2023 году на ПК и консолях.

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