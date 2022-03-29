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В российском PS Store внезапно снова можно покупать

В российском PS Store внезапно снова можно покупать
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В российском PlayStation Store внезапно начали работать транзакции — можно оплачивать товары из кошелька и активировать бесплатные игры, в том числе из PS Plus.

Как покупать игры на PS5

Открываем поиск на консоли и ищем нужную игру. В качестве примера можно использовать Grand Theft Auto V для PlayStation 5. Открыв страницу некоторых игр, надо дополнительно нажать «Посмотреть игру». Тогда откроется страница в PS Store.

Но оплачивать можно только при наличии денег на кошельке. Однако даже такая полумера позволяет использовать подписку PS Plus по полной (теперь доступна активация игр) и апгрейд игр с PS4 на PS5 (эта операция проходит как бесплатная покупка).

Сама Sony не комментировала эту ситуацию.

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