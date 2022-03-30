Джим Керри раскритиковал Уилла Смита за пощёчину на «Оскаре-2022»

На церемонии вручения премии «Оскар-2022» произошёл неприятный инцидент. Ведущий Крис Рок озвучивал номинантов награды в категории «Лучший документальный фильм», как вдруг Уилл Смит подошёл к нему и дал мощную пощёчину. После этого артист публично извинился, а сам Рок заявил, что не собирается подавать заявление в полицию.

Новость по теме Уилл Смит публично извинился перед Крисом Роком за удар по лицу на «Оскаре-2022»

Инцидент уже прокомментировал Джим Керри — звезда «Эйса Вентуры» и «Вечного сияния чистого разума». Он заявил, что ему противно от всей этой ситуации. Актёр отметил, что у «у Голливуда просто кишка тонка» и с актёром должны были поступить как и с любым другим человеком — вывести из зала.

Мне было противно. Мне было противно от стоячих оваций. Видимо, у всего Голливуда просто кишка тонка. Мне кажется, это очень хороший показатель того, что мы больше не «клуб крутых ребят».

Керри отдельно прокомментировал поведения Смита. По его словам, своё недовольство можно было выразить любым другим способом, главное — не прибегать к насилию. А на месте Рока он бы уже обратился в полицию.

Я бы прямо с утра заявил, что подаю на Уилла в суд на $ 200 миллионов, потому что это видео теперь останется в сети насовсем, оно будет повсюду. Это оскорбление запомнят надолго.



Ты можешь выкрикнуть что-то из зала, как-то выразить своё недовольство, написать что-то в «Твиттере», или ещё что-то… Но у тебя нет никакого права выходить на сцену и бить человека по лицу просто за его слова.



Такой реакции никто не ожидал, потому что у Уилла есть какие-то психологические трудности. И я желаю ему только самого лучшего. Я ничего не имею против Уилла Смита, он сделал много замечательных вещей. Но это был очень неприятный момент.

Ранее представители Академии заявили, что проведут внутреннюю проверку в отношении Уилла Смита. Что именно подразумевается под этими словами — неясно.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!