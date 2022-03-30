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Джим Керри раскритиковал Уилла Смита за пощёчину на «Оскаре-2022»

Джим Керри раскритиковал Уилла Смита за пощёчину на «Оскаре-2022»
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На церемонии вручения премии «Оскар-2022» произошёл неприятный инцидент. Ведущий Крис Рок озвучивал номинантов награды в категории «Лучший документальный фильм», как вдруг Уилл Смит подошёл к нему и дал мощную пощёчину. После этого артист публично извинился, а сам Рок заявил, что не собирается подавать заявление в полицию.

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Инцидент уже прокомментировал Джим Керри — звезда «Эйса Вентуры» и «Вечного сияния чистого разума». Он заявил, что ему противно от всей этой ситуации. Актёр отметил, что у «у Голливуда просто кишка тонка» и с актёром должны были поступить как и с любым другим человеком — вывести из зала.

Мне было противно. Мне было противно от стоячих оваций. Видимо, у всего Голливуда просто кишка тонка. Мне кажется, это очень хороший показатель того, что мы больше не «клуб крутых ребят».
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Керри отдельно прокомментировал поведения Смита. По его словам, своё недовольство можно было выразить любым другим способом, главное — не прибегать к насилию. А на месте Рока он бы уже обратился в полицию.

Я бы прямо с утра заявил, что подаю на Уилла в суд на $ 200 миллионов, потому что это видео теперь останется в сети насовсем, оно будет повсюду. Это оскорбление запомнят надолго.

Ты можешь выкрикнуть что-то из зала, как-то выразить своё недовольство, написать что-то в «Твиттере», или ещё что-то… Но у тебя нет никакого права выходить на сцену и бить человека по лицу просто за его слова.

Такой реакции никто не ожидал, потому что у Уилла есть какие-то психологические трудности. И я желаю ему только самого лучшего. Я ничего не имею против Уилла Смита, он сделал много замечательных вещей. Но это был очень неприятный момент.

Ранее представители Академии заявили, что проведут внутреннюю проверку в отношении Уилла Смита. Что именно подразумевается под этими словами — неясно.

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