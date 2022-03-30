Слух: HBO работает над сериалом про Пеннивайза из фильма «Оно»

По данным издания theankler, телеканал HBO начал работу над приквелом фильма «Оно» 2017 года. Сериал будет посвящён становлению клоуна Пеннивайза — древнего создания, которое пробуждается каждые 27 лет, чтобы охотиться на детей вымышленного городка Дерри.
Предварительное название шоу — Welcome to Derry («Добро пожаловать в Дерри»). За проектом пока не закреплён шоураннер, в данный момент HBO ищет сценаристов для адаптации.
«Оно» — экранизация одноимённого романа Стивена Кинга, вышедшая в двух частях: в 2017 и в 2019 гг. Суммарно фильмы собрали около $ 1,1 млрд в мировом прокате и получили положительные отзывы от зрителей, так что существование спин-оффа про одного из персонажей действительно возможно.
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