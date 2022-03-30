Для Genshin Impact вышло обновление 2.6 с новой локацией и пятизвёздочным героем

Студия HoYoverse выпустила обновление 2.6 для Genshin Impact под названием «Дуновенье фиалкового сада». Вместе с ним авторы добавили новую локацию, сюжетные задания и пятизвёздочного героя.

В игре появилась локация Бездна, которая находится на западе Ли Юэ. Игроки отправятся туда по квесту Архонта о близнецах-путешественниках и Каэнри'ах. Область состоит из двух больших частей: поверхности и глубокого подземелья, где добывают руду. В самом низу путешественникам предстоит столкнуться с Разрушающим змеем.

Среди персонажей появился пятизвёздочный гидрофехтовальщик Камисато Аято. Он способен усиливать членов группы и наносить сильнейший удар своей стихией. Также игрокам доступен топовый меч героя Haran Geppaku Futsu. Авторы добавили и сезонный фестиваль Иродори, на котором будут проходить игры с наградами. За выполнение всех испытаний путешественники получат четырёхзвёздочного героя Син Цю.

Также разработчики добавили новое снаряжение, артефакты и задания. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте. Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, iOS, Android и консолях PlayStation.

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