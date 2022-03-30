Для Genshin Impact вышло обновление 2.6 с новой локацией и пятизвёздочным героем

Студия HoYoverse выпустила обновление 2.6 для Genshin Impact под названием «Дуновенье фиалкового сада». Вместе с ним авторы добавили новую локацию, сюжетные задания и пятизвёздочного героя.
В игре появилась локация Бездна, которая находится на западе Ли Юэ. Игроки отправятся туда по квесту Архонта о близнецах-путешественниках и Каэнри'ах. Область состоит из двух больших частей: поверхности и глубокого подземелья, где добывают руду. В самом низу путешественникам предстоит столкнуться с Разрушающим змеем.
Среди персонажей появился пятизвёздочный гидрофехтовальщик Камисато Аято. Он способен усиливать членов группы и наносить сильнейший удар своей стихией. Также игрокам доступен топовый меч героя Haran Geppaku Futsu. Авторы добавили и сезонный фестиваль Иродори, на котором будут проходить игры с наградами. За выполнение всех испытаний путешественники получат четырёхзвёздочного героя Син Цю.
Также разработчики добавили новое снаряжение, артефакты и задания. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте. Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, iOS, Android и консолях PlayStation.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 30 марта 2022
-
09:53
-
09:22
-
08:54
-
08:25
- 29 марта 2022
-
22:01
-
21:30
-
21:11
-
20:27
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
18:33
-
18:27
-
17:50
-
17:35
-
17:11
-
17:11
-
16:49
-
16:26
-
16:18
-
16:06
-
16:00
-
15:06
-
15:05
-
14:53
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:04
-
13:35
-
13:27
-
13:03
-
12:54
-
12:25