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«Форсаж 10» официально разделят на две части

«Форсаж 10» официально разделят на две части
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Вин Дизель подтвердил информацию о последней части «Форсажа», которую тизерил около года назад. Десятая часть действительно будет разделена на две части. Премьера первой запланирована на 17 мая 2023 года, второй — на весну 2024 года.

Обе картины поставит Джастин Лин, который работал над прошлыми фильмами серии. К своим ролям вернутся основные актёры из предыдущих фильмов, включая Вина Дизеля, Мишель Родригес, Тайриза Гибсона и Лудакриса. В фильме также появятся Даниэла Мелшиор из «Отряда самоубийц: Миссии навылет» и звезда «Аквамена» Джейсон Момоа.

Ранее о желании вернуться к роли Джейкоба Торетто — брата главного героя — рассказал Джон Сина. Он назвал себя большим фанатом «Форсажа» и понадеялся, что его пригласят на съёмки финальных картин во франшизе.

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