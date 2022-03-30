«Форсаж 10» официально разделят на две части

Вин Дизель подтвердил информацию о последней части «Форсажа», которую тизерил около года назад. Десятая часть действительно будет разделена на две части. Премьера первой запланирована на 17 мая 2023 года, второй — на весну 2024 года.
Обе картины поставит Джастин Лин, который работал над прошлыми фильмами серии. К своим ролям вернутся основные актёры из предыдущих фильмов, включая Вина Дизеля, Мишель Родригес, Тайриза Гибсона и Лудакриса. В фильме также появятся Даниэла Мелшиор из «Отряда самоубийц: Миссии навылет» и звезда «Аквамена» Джейсон Момоа.
Ранее о желании вернуться к роли Джейкоба Торетто — брата главного героя — рассказал Джон Сина. Он назвал себя большим фанатом «Форсажа» и понадеялся, что его пригласят на съёмки финальных картин во франшизе.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 30 марта 2022
-
11:24
-
10:51
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:54
-
08:25
- 29 марта 2022
-
22:01
-
21:30
-
21:11
-
20:27
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
18:33
-
18:27
-
17:50
-
17:35
-
17:11
-
17:11
-
16:49
-
16:26
-
16:18
-
16:06
-
16:00
-
15:06
-
15:05
-
14:53
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:04
-
13:35
-
13:27