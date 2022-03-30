В сериале «Сокол и Зимний Солдат» зацензурили жестокие сцены

Весной 2021 года состоялась премьера «Сокола и Зимнего Солдата» — мини-сериала про двух супергероев из киновселенной Marvel. Шоу запомнилось в том числе высокой для студии жестокостью. Трудно было представить, что его выпустила семейная компания Disney.
Издание The Direct обратило внимание на то, что студия всё-таки изменила некоторые жестокие моменты в сериале. Самые заметные изменения произошли в третьем эпизоде. В одной из сцен на убитом учёном больше нет крови, а его глаза закрыты, а не смотрят в камеру.
В другой сцене наёмника изначально протыкала металлическая труба, однако в новой версии она просто от него отскакивает.
The Direct не заметило других изменений в сериале. Неясно, почему Disney решила изменить конкретно эти сцены, ведь в шоу остались и другие достаточно жестокие моменты. Представители компании пока не комментировали ситуацию.
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