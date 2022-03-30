Датамайнер узнал источник силы красных собак в Elden Ring

На поздней стадии Elden Ring игроки встречаются с невероятно сильными красными собаками, укусы которых тут же вызывают эффект кровотечения. Они наносят просто гигантский урон буквально за долю секунды, и многие геймеры уже записали этих противников в список сильнейших монстров в игре.
Блогер под ником Zullie the Witch вместе с датамайнером Meowmaritus решили разобраться в ситуации. Они разобрали игру по полочкам и выяснили определённую закономерность. В Elden Ring у каждого врага есть собственный набор анимаций для одинаковых врагов. В момент схватки игра проверяет, какую именно модель применить — от этого зависит наносимый противником урон.
Но у разных видов собак используется один и тот же файл с анимациями. При нападении красного вида этих существ игра не может зафиксировать, какое именно создание напало на игрока, поэтому выбирает одно и то же значение урона в области хитбокса множество раз. В результате происходит баг, из-за которого собака за секунду наносит практически 11 тыс. урона.
Датамайнер Meowmaritus отмечает, что эту ошибку очень просто исправить. Устранить её получилось даже у него самого — достаточно просто поменять значение в файле с анимациями. Так что игрокам стоит дождаться ближайших патчей, а пока — обходить красных собак стороной.
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