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Появился новый геймплей Forspoken с магией и изучением мира

Появился новый геймплей Forspoken с магией и изучением мира
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30 марта издание Game Informer выложило свежий геймплей Forspoken. Сам ролик длится десять минут. В нём показали главную героиню Фрей, которая умело сражается с врагами.

В бою девушка использует магию, которую получила после того, как попала в загадочное место под названием Атия. В ролике можно увидеть различные волшебные способности и их разрушительный эффект. Например, врагов можно будет закидать огнём или заточить в огромный пузырь из воды. Также показали передвижение по миру.

Fospoken — игра в открытом мире, который предстоит изучать. Фрей выступает главной героиней, в проекте расскажут её историю. Недавно разработчики заявили, что прислушиваются к критике со стороны игроков.

Релиз Forspoken состоится 11 октября на ПК и PS5.

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