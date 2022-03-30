Появился новый геймплей Forspoken с магией и изучением мира

30 марта издание Game Informer выложило свежий геймплей Forspoken. Сам ролик длится десять минут. В нём показали главную героиню Фрей, которая умело сражается с врагами.
В бою девушка использует магию, которую получила после того, как попала в загадочное место под названием Атия. В ролике можно увидеть различные волшебные способности и их разрушительный эффект. Например, врагов можно будет закидать огнём или заточить в огромный пузырь из воды. Также показали передвижение по миру.
Fospoken — игра в открытом мире, который предстоит изучать. Фрей выступает главной героиней, в проекте расскажут её историю. Недавно разработчики заявили, что прислушиваются к критике со стороны игроков.
Релиз Forspoken состоится 11 октября на ПК и PS5.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 30 марта 2022
-
12:58
-
12:38
-
12:29
-
11:51
-
11:24
-
10:51
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:54
-
08:25
- 29 марта 2022
-
22:01
-
21:30
-
21:11
-
20:27
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
18:33
-
18:27
-
17:50
-
17:35
-
17:11
-
17:11
-
16:49
-
16:26
-
16:18
-
16:06
-
16:00
-
15:06
-
15:05
-
14:53
-
14:35
-
14:30