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Стример Call of Duty глупо попался на читах, когда пытался отмыться от них же

Стример Call of Duty глупо попался на читах, когда пытался отмыться от них же
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Стримера Call of Duty под ником Kenji заподозрили в использовании читов на небольшом турнире Checkmate Gaming. Во время одного из матчей в COD: Vanguard он решил доказать, что играет честно, и направил камеру на свой монитор.

Однако именно это его и выдало. Пользователи обратили внимание на то, что геймер видит противников сквозь сцены. Судя по всему, он использует чит под названием wallhack — благодаря нему читер получает невероятное преимущество в игре.

В результате разбирательств Kenji заблокировали на всех соревнованиях Checkmate Gaming, а также забанили его канал на Twitch. При этом игроки из его команды также отстранены от участия в турнирах от CCL до начала 2023 года. Тем временем пользователи недоумевают: зачем нужен этот новомодный античит Ricochet, если он не способен вычислить простейший wallhack на одном из официальных турниров?

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