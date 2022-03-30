Стример Call of Duty глупо попался на читах, когда пытался отмыться от них же

Стримера Call of Duty под ником Kenji заподозрили в использовании читов на небольшом турнире Checkmate Gaming. Во время одного из матчей в COD: Vanguard он решил доказать, что играет честно, и направил камеру на свой монитор.
Однако именно это его и выдало. Пользователи обратили внимание на то, что геймер видит противников сквозь сцены. Судя по всему, он использует чит под названием wallhack — благодаря нему читер получает невероятное преимущество в игре.
В результате разбирательств Kenji заблокировали на всех соревнованиях Checkmate Gaming, а также забанили его канал на Twitch. При этом игроки из его команды также отстранены от участия в турнирах от CCL до начала 2023 года. Тем временем пользователи недоумевают: зачем нужен этот новомодный античит Ricochet, если он не способен вычислить простейший wallhack на одном из официальных турниров?
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 30 марта 2022
-
12:58
-
12:38
-
12:29
-
11:51
-
11:24
-
10:51
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:54
-
08:25
- 29 марта 2022
-
22:01
-
21:30
-
21:11
-
20:27
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
18:33
-
18:27
-
17:50
-
17:35
-
17:11
-
17:11
-
16:49
-
16:26
-
16:18
-
16:06
-
16:00
-
15:06
-
15:05
-
14:53
-
14:35
-
14:30