Рынок игр в России на пути к рекордному обвалу

Издание «Ведомости» сообщило, что аналитики из компании My.Games предрекают российскому игровому рынку самое крупное падение в истории. На повлияли различные санкции и уход с рынка крупных компаний на фоне напряжённой ситуации в мире.
My.Games отметила, что в 2021 году рынок видеоигр в России вырос на 9% до 177, 4 млрд рублей. Он бы и продолжал постепенно расти, если бы не текущая ситуация. В феврале и марте 2022 года доходы российских игровых компаний упали в среднем на 15-17%. Несмотря на это, ведущим трендом развития считают азиатские игры.
Одним из возможных трендов развития игрового интереса у геймеров можно назвать азиатские игры. Они уже есть на российском рынке, и их позиция явно только усилится.
Глобально это может означать, что российский рынок видеоигр плавно перетечёт в полноценное пиратство, прямо как было 20 лет назад. Именно так считает бывший игровой журналист и эксперт Александр Кузьменко.
То есть перейдёт к тому, что мы уже переживали 20 лет назад, когда купить официальную версию игры было исключительно сложно. Это будет самое серьёзное падение за всю историю сегмента с конца 1990-х.
Когда в Россию вернутся крупные компании, неизвестно. 29 марта обнаружилось, что в российском PS Store снова можно покупать игры. Правда, делать это можно только за счёт кошелька.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 30 марта 2022
-
14:36
-
14:22
-
14:05
-
13:50
-
13:14
-
13:13
-
12:58
-
12:38
-
12:29
-
11:51
-
11:24
-
10:51
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:54
-
08:25
- 29 марта 2022
-
22:01
-
21:30
-
21:11
-
20:27
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
18:33
-
18:27
-
17:50
-
17:35
-
17:11
-
17:11
-
16:49
-
16:26
-
16:18
-
16:06