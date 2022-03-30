Рынок игр в России на пути к рекордному обвалу

Издание «Ведомости» сообщило, что аналитики из компании My.Games предрекают российскому игровому рынку самое крупное падение в истории. На повлияли различные санкции и уход с рынка крупных компаний на фоне напряжённой ситуации в мире.

My.Games отметила, что в 2021 году рынок видеоигр в России вырос на 9% до 177, 4 млрд рублей. Он бы и продолжал постепенно расти, если бы не текущая ситуация. В феврале и марте 2022 года доходы российских игровых компаний упали в среднем на 15-17%. Несмотря на это, ведущим трендом развития считают азиатские игры.

Одним из возможных трендов развития игрового интереса у геймеров можно назвать азиатские игры. Они уже есть на российском рынке, и их позиция явно только усилится.

Глобально это может означать, что российский рынок видеоигр плавно перетечёт в полноценное пиратство, прямо как было 20 лет назад. Именно так считает бывший игровой журналист и эксперт Александр Кузьменко.

То есть перейдёт к тому, что мы уже переживали 20 лет назад, когда купить официальную версию игры было исключительно сложно. Это будет самое серьёзное падение за всю историю сегмента с конца 1990-х.

Когда в Россию вернутся крупные компании, неизвестно. 29 марта обнаружилось, что в российском PS Store снова можно покупать игры. Правда, делать это можно только за счёт кошелька.

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