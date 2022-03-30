У нас новый цикл видео «Процент правды». В первом ролике разбираем Sifu и кунг-фу

Мы запустили новый формат видео под названием «Процент правды». В цикле роликов приглашённый эксперт рассказывает, настолько достоверны наши любимые игры.
Первый выпуск мы посвятили Sifu — хардкорному экшену, который сломал журналистов по всему миру и произвёл фурор среди игроков. В качестве эксперта к нам пришла Мария Митлянская из школы Shaolin Life. Она объяснила нам, что такое «гунь» и «цигун», зачем нужен «У-Дэ», и из чего вообще состоит кунг-фу.
Мы также приглашаем вас активно делиться мнением о ролике. Что понравилось, а чего не хватило? Возможно, у вас есть какие-то пожелания для будущих видео? Ждём ваши отзывы в комментариях.
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