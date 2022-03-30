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Слух: в GTA Online добавят Либерти-Сити из GTA 4

Слух: в GTA Online добавят город из GTA 4
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Инсайдер Matheusvictorbr- поделился неожиданной информацией о GTA Online. По данным его источников, Rockstar готовит крупное летнее обновление для мультиплеерного экшена. Автор заявил, что разработчики планируют расширить карту, а в конце своего сообщения оставил эмодзи Статуи Свободы.

Судя по всему, инсайдер намекает на добавление в GTA Online локаций из Либерти-Сити — виртуального аналога Нью-Йорка. Этот город был представлен в GTA 4 и Liberty City Stories. Автор не поделился какими-либо подробностями будущего обновления.

Если информация Matheusvictorbr верна, то вряд ли речь идёт о добавлении в GTA Online целого города. Скорее всего разработчики планируют ввести отдельные миссии, которые происходят в знакомых локациях. Как и всегда, лучше всего дождаться информации от самой Rockstar.

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