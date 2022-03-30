Marvel запустила новый сериал — вышел «Лунный рыцарь»

30 марта на сервисе Disney+ состоялась премьера первого эпизода сериала «Лунный рыцарь». Продолжительность серии составила 46 минут.

Примечательно, что Disney+ до сих пор недоступен в России, поэтому посмотреть шоу на сервисе не получится. Несмотря на это, шоу появится на других сайтах, даже в дубляже. Блогер и актёр дубляжа Дмитрий Череватенко проводил опрос, кого бы зрители хотели слышать в качестве голоса главного героя, которого сыграл Оскар Айзек.

Шоу расскажет о бывшем морпехе по имени Марк Спектор, который страдает от от диссоциативного расстройства. Внезапно он получает могущественные силы египетского Бога Луны и становится Лунным рыцарем. Помимо Айзека, в шоу сыграли Итан Хоук, Ульель и другие.

29 марта появились первые отзывы сериала. В основном критики встретили новинку тепло. В качестве достоинств отмечали игру Оскара Айзека и главную идею сериала.

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