Спойлеры! Объясняем, что происходит в сцене после титров «Морбиуса»

В западных странах начался прокат фильма «Морбиус». Несмотря на многие теории и намёки со стороны самой Sony в трейлерах, в самой картине ничего этого нет — убрали и намёки на Человека-паука, и персонажа Майкла Китона. Однако благодаря интервью и сцене после титров прояснилось многое.
Тезисно о главном: события «Морбиуса» происходят во вселенной «Венома» Тома Харди. При этом здесь существует свой Человек-паук, личность которого намерены скоро раскрыть. В финале «Морбиуса» всё же появляется Майкл Китон. Сначала он возвращается в тюрьму, а затем в обмундировании Стервятника из киновселенной Marvel встречается с героем Джареда Лето.
Он рассказывает, что не понимает, как попал в этот мир, но в этом явно как-то замешан Человек-паук. Вместе с этим Стервятник предлагает живому вампиру держатся вместе. Таким образом Sony явно пытается вновь создать свою Зловещую шестёрку.
Сцена после титров
В неё, помимо Стервятника (Майкл Китон) и Морбиуса (Джаред Лето), наверняка войдут Веном (Том Харди) и Крэйвен-охотник (Аарон Тейлор-Джонсон). Вдобавок Sony работает над другими фильмами по Marvel вроде «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон. Все они должны существовать в единой вселенной.
А вот кто станет Человеком-пауком в этой вселенной — вопрос. Том Холланд остался в киновселенной Marvel, поэтому либо к роли после череды отрицаний всё же вернётся Эндрю Гарфилд (на Тоби Магуайра всё же рассчитывать не приходится), либо нас ждёт абсолютно новый герой. Время покажет.
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