Автор Starfield вдохновляется Cyberpunk 2077 и «Человеком-пауком»

Эмиль Паглиаруло работает в Bethesda уже на протяжении 19 лет. В данный момент он трудится над Starfield в качестве дизайнера и сценариста. Недавно на сайте компании появились небольшие данные о жизни разработчика.

По словам Паглиаруло, чаще всего он либо помогает дизайнерам, либо сам тестирует текущую сборку Starfield. Это помогает лучше понять, что в игре работает хорошо, а что не очень. До Starfield Эмиль Паглиаруло работал над многими играми, каждую из которых искренне полюбил.

Эмиль Паглиаруло

Также разработчик отметил, что счастлив работать в Bethesda и быть частью такой большой команды. Его источниками вдохновения послужили Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED и «Человек-паук» от Insomniac Games.

Всегда есть что-то, что меня вдохновляет. Я действительно люблю играть в игры, которые просто заставляют меня сказать: «Вау. Я знаю, как они это сделали, и это сумасшедшее достижение». Среди недавних игр для меня такими стали Cyberpunk 2077 и Spider-Man. Создать огромный Найт-Сити, вот что впечатляет.

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series. Это будет космическая RPG с системой выбора и богатым миром.

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