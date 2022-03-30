Вышел трейлер мультсериала про Скрэта из «Ледникового периода»

Disney на канале Disney Plus опубликовала трейлер мультсериала Ice Age: Scrat Tales. Главным героем проекта выступит белка Скрэт из франшизы «Ледниковый период».
Сюжет расскажет о том, как Скрэт в погоне за своим любимым жёлудем наткнётся на малыша-белку. Судя по всему, сначала они будут ладить и даже почувствуют семейные узы, однако тяга к жёлудям разрушит их отношения. В ролике показали, как Скрэт ради жёлудя готов даже пожертвовать жизнью малыша. В конце трейлера можно увидеть забавную сцену со сменой подгузника малышу.
В мультсериале будет шесть серий. Премьера состоится 13 апреля на сервисе Disney+. Он недоступен в России, так что посмотреть шоу на площадке не получится.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 30 марта 2022
-
17:41
-
17:07
-
16:33
-
15:55
-
15:14
-
15:11
-
15:07
-
14:36
-
14:22
-
14:05
-
13:50
-
13:14
-
13:13
-
12:58
-
12:38
-
12:29
-
11:51
-
11:24
-
10:51
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:54
-
08:25
- 29 марта 2022
-
22:01
-
21:30
-
21:11
-
20:27
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
18:33
-
18:27
-
17:50