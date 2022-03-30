Вышел трейлер мультсериала про Скрэта из «Ледникового периода»

Disney на канале Disney Plus опубликовала трейлер мультсериала Ice Age: Scrat Tales. Главным героем проекта выступит белка Скрэт из франшизы «Ледниковый период».

Сюжет расскажет о том, как Скрэт в погоне за своим любимым жёлудем наткнётся на малыша-белку. Судя по всему, сначала они будут ладить и даже почувствуют семейные узы, однако тяга к жёлудям разрушит их отношения. В ролике показали, как Скрэт ради жёлудя готов даже пожертвовать жизнью малыша. В конце трейлера можно увидеть забавную сцену со сменой подгузника малышу.

В мультсериале будет шесть серий. Премьера состоится 13 апреля на сервисе Disney+. Он недоступен в России, так что посмотреть шоу на площадке не получится.

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