Режиссёрская версия Death Stranding вышла на ПК
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30 марта на ПК состоялся релиз режиссёрской версии Death Stranding. В честь этого Kojima Productions и издатель 505 Games выпустили релизный трейлер, который уже показывали на Future Game Show.
Если у вас уже куплена оригинальная Death Stranding, то обновиться вы сможете за 599 рублей. Если покупать Director's Cut отдельно, то придётся заплатить 1599 рублей. Проект можно купить в Steam и Epic Games Store.
Примечательно, что при этом оригинальную игру сняли с продаж. Особенности режиссёрской версии: множество дополнительного контента, некоторые графические улучшения, новые виды оружия и транспорта.
Системные требования режиссёрской версии Death Stranding
Минимальные
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200
- Видеокарта — GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 80 ГБ
Рекомендуемые
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта — GeForce GTX 1060 6 или AMD Radeon RX 590
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 80 ГБ
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