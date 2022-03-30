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Режиссёрская версия Death Stranding вышла на ПК

Режиссёрская версия Death Stranding вышла на ПК
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30 марта на ПК состоялся релиз режиссёрской версии Death Stranding. В честь этого Kojima Productions и издатель 505 Games выпустили релизный трейлер, который уже показывали на Future Game Show.

Если у вас уже куплена оригинальная Death Stranding, то обновиться вы сможете за 599 рублей. Если покупать Director's Cut отдельно, то придётся заплатить 1599 рублей. Проект можно купить в Steam и Epic Games Store.

Примечательно, что при этом оригинальную игру сняли с продаж. Особенности режиссёрской версии: множество дополнительного контента, некоторые графические улучшения, новые виды оружия и транспорта.

Системные требования режиссёрской версии Death Stranding

Минимальные

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200
  • Видеокарта — GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 80 ГБ

Рекомендуемые

  • ОС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600
  • Видеокарта — GeForce GTX 1060 6 или AMD Radeon RX 590
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 80 ГБ

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