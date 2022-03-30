Спин-офф «Игры престолов» стартует 21 августа
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30 марта создатели спин-оффа «Игры престолов» под названием «Дом дракона» объявили дату выхода проекта. Премьера состоится в HBO Max 21 августа.
Сюжет сериала расскажет о войне между Таргариенами. Местом действия станет Вестерос, а события развернутся до «Игры престолов». Официальный синопсис гласит следующее.
Члены дома Таргариенов оставляют обречённую Валирию и отправляются на запад, где обнаруживают огромную территорию, населённую враждующими королевствами.
Главные роли исполнили Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен) и другие. Джорджу Мартину показывали пилотный выпуск шоу, и ему понравилось.
Свежий постер шоу
Свежие кадры шоу
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