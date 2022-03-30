Sony анонсировала PS Plus на апрель. Его дадут активировать и в России

Sony официально представила подборку игр PS Plus на апрель — их можно будет активировать с 5 апреля по 3 мая. Вчерашняя утечка оказалась правдивой. Игроки действительно получат следующие игры. Также стало известно, что с 11 мая в PS Plus Collection не будет доступна Persona 5.

Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)

Рейтинг OpenCritic — 66%

Провальный PvPvE-экшен, где два отряда игроков сражаются как друг против друга, так и с ботами. Несмотря на интересную концепцию мрачного боевика в стилистике добрых воров в духе Робин Гуда, финальная игра совсем не нашла свою аудиторию — немногочисленные игроки ушли из неё вскоре после релиза в мае 2021 года.

Slay The Spire (PS4)

Рейтинг OpenCritic — 89%

Нетривиальная RPG с элементами рогалика, геймплей которой построен на карточках в духе Hearthstone. Под управлением игрока оказывается один из четырёх уникальных персонажей со своим набором умений, который пытается забраться на вершину местной башни.

SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom — Rehydrated (PS4)

Рейтинг OpenCritic — 70%

Отличный ремейк старого платформера про Губку Боба времён PS2. Новая версия оказалась настолько успешной, что в THQ Nordic решили продолжить серию, и теперь к выходу уже готовится новая часть — SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

При этом подписчики PS Plus из России смогут забрать бесплатные игры, поскольку вечером 29 марта в региональном магазине возобновили транзакции. Вдобавок с июня PS Plus полностью перезапустится.