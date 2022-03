Из PS Plus Collection впервые уберут игру — Persona 5

30 марта Sony анонсировала игры, которые получат подписчики PS Plus в апреле. Этими проектами оказались Hood: Outlaws & Legends, Slay The Spire и SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom — Rehydrated.

Новость по теме Sony анонсировала PS Plus на апрель. Его дадут активировать и в России

Этот анонс отличается от остальных одной деталью. Sony заявила, что уберёт из PS Plus Collection ролевую игру Persona 5. Забрать проект можно до 11 мая. Если вы ещё этого не сделали, то поторопитесь. Причина удаления Persona 5 неизвестна. Возможно, это связано с прекращением продаж игры.

Всего PS Plus Collection насчитывает 20 игр (чуть больше, если посчитать всю трилогию Crash Bandicoot N. Sane Trilogy). Вероятно, после удаления Persona 5 их станет 19. Возможно, Sony заменит проект чем-то другим.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!