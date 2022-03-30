Вышел новый трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

30 марта кинокомпания Illumination выпустила новый трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация». Главный герой проекта – маленький Грю, который в будущем станет грозным злодеем и будет управлять армией миньонов.
Сюжет расскажет как раз о том, как Грю мечтал стать тем, кого больше всего боялись бы. Он будет так вдохновлён преступными делами, что даже сможет украсть у злодейской группировки самый ценный предмет. На помощь в этом нелёгком деле придут верные миньоны.
По событиям картина выступает приквелом к трём частям «Гадкого Я». Премьера мультфильма состоится в кинотеатрах 1 июля. Фильм несколько раз переносили из-за различных проблем.
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