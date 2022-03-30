Завершились съёмки третьего сезона «Мандалорца»

30 марта закончили снимать третий сезон «Мандалорца». Сначала об этом сообщил аккаунт Star Wars Stuff, а потом информацию подтвердил актёр Карл Уэзерс, который играет Грифа Каргу.
Судя по всему, всей съёмочной группе выдали специальные нашивки в честь окончания съёмок третьего сезона. По словам Уэзерса, зрителей ждёт «замечательнейший сезон».
Ранее СМИ сообщали, что в новом сезоне шоу появится звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд. Кого именно сыграет актёр, неизвестно.
Первый сезон «Мандалорца» вышел в 2019 году в сервисе Disney+. На сегодняшний день он недоступен в России. Премьера третьего сезона запланирована на конец 2022-го.
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