Завершились съёмки третьего сезона «Мандалорца»

30 марта закончили снимать третий сезон «Мандалорца». Сначала об этом сообщил аккаунт Star Wars Stuff, а потом информацию подтвердил актёр Карл Уэзерс, который играет Грифа Каргу.

Судя по всему, всей съёмочной группе выдали специальные нашивки в честь окончания съёмок третьего сезона. По словам Уэзерса, зрителей ждёт «замечательнейший сезон».

Ранее СМИ сообщали, что в новом сезоне шоу появится звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд. Кого именно сыграет актёр, неизвестно.

Первый сезон «Мандалорца» вышел в 2019 году в сервисе Disney+. На сегодняшний день он недоступен в России. Премьера третьего сезона запланирована на конец 2022-го.

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