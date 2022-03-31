Netflix анонсировал перезапуск «Детей шпионов»

Компании Skydance и Netflix объявили о работе над перезапуском серии «Дети шпионов». Анонс приурочили к 21-ой годовщине оригинального фильма.
Детали сюжета и актёрский состав пока не раскрываются. По данным СМИ, главными героями вновь станут представители мультикультурной шпионской семьи. Поставит картину Роберт Родригес — режиссёр всех предыдущих фильмов франшизы. Премьера ленты состоится на Netflix. Даты выхода у проекта пока нет.
Оригинальные «Дети шпионов» рассказывали о подростках Кармен и Джуни Кортесах, обнаруживших, что вся их семья и ближайшие родственники — спецагенты. Теперь и им предстоит в срочном порядке войти в их ряды и спасать мир от мировых угроз. Во франшизе вышло четыре фильма с общими сборами в $ 550 млн.
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