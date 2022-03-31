В сериале по Fallout сыграет звезда «Аркейн» Элла Пернелл

Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн») вошла в актёрский состав адаптации Fallout. Её персонаж описывается как «девушка, которая хранит опасный секрет». Вместе с ней в сериале также заявлен Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.

Шоураннерами сериала по культовой франшизе станут Грэм Вагнер («Кремниевая долина», «Офис») и Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»). Пилотный эпизод адаптации снимет Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»). Исполнительным продюсером назначен геймдиректор Bethesda Game Studios Тодд Говард.

У сериала по Fallout пока нет даты выхода. Премьера шоу состоится на Amazon Prime.

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