Стартовали съёмки третьего сезона «Ведьмака»

В Словении начался съёмочный процесс третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом. Судя по всему, производство началось по плану — ещё в январе появилась информация о том, что съёмки стартуют в конце марта.
Авторы утверждают, что только на съёмочный процесс уйдёт около полугода. Так что при самых благоприятных прогнозах работа продолжится вплоть до августа, а затем начнётся этап постпроизводства. Скорее всего, продолжение зрители не увидят как минимум до весны 2023 года.
Ожидание явно того стоит, ведь шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт-Хиссрих назвала третий сезон самым масштабным из трёх. Сюжет будет основан на её любимой книге цикла — «Час презрения».
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