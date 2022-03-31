Уилла Смита просили покинуть церемонию «Оскара» после пощёчины Крису Року. Он отказался

Американская киноакадемия осудила действия Уилла Смита на «Оскаре-2022». Напомним, что актёр прямо во время церемонии неожиданно вышел на сцену и дал пощёчину ведущему Крису Року за шутку в адрес своей жены. После этого Смит принёс публичные извинения, а Джим Керри отметил, что «у Голливуда просто кишка тонка», и с актёром должны были поступить как и с любым другим человеком — вывести из зала.

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Оказывается, сразу после инцидента организаторы «Оскара-2022» попросили артиста покинуть церемонию, однако он отказался. Киноакадемия отметила, что такого развития событий не ожидал никто, поэтому она не успела предпринять каких-либо решительных действий в адрес артиста. Затем Смит как ни в чём не бывало получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард» и выступил со своей речью

18 апреля состоится следующее собрание Кинокадемии. На нём в том числе будут обсуждаться санкции в сторону Уилла Смита. Актёра могут отстранить от участия в мероприятиях и лишить его членства в самой академии. Речи о лишении статуэтки за лучшую мужскую роль, судя по всему, не идёт.

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