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В Dead Cells вышло бесплатное дополнение с ограблением банка

В Dead Cells вышло бесплатное дополнение с ограблением банка
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Авторы Dead Cells продолжают снабжать игру бесплатным контентом. На днях вышло обновление Break the Bank с новыми оружием, биомом и мутациями.

Так, в игре появилась локация «Банк», которую нужно будет ограбить. Попасть в неё можно случайным образом. Для получения доступа к локации необходимо как минимум один раз дойти до босса по имени Десница Короля. Также разработчики добавили в игру три новых оружия и три мутации, с помощью которых игрок сможет добыть ещё больше золота. В самом «Банке» появились три новых врага, которые всеми силами будут пытаться остановить героя.

Dead Cells доступна на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, а также на iOS и Android.

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