В Dead Cells вышло бесплатное дополнение с ограблением банка

Авторы Dead Cells продолжают снабжать игру бесплатным контентом. На днях вышло обновление Break the Bank с новыми оружием, биомом и мутациями.
Так, в игре появилась локация «Банк», которую нужно будет ограбить. Попасть в неё можно случайным образом. Для получения доступа к локации необходимо как минимум один раз дойти до босса по имени Десница Короля. Также разработчики добавили в игру три новых оружия и три мутации, с помощью которых игрок сможет добыть ещё больше золота. В самом «Банке» появились три новых врага, которые всеми силами будут пытаться остановить героя.
Dead Cells доступна на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, а также на iOS и Android.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 31 марта 2022
-
14:45
-
14:21
-
14:17
-
13:48
-
13:42
-
13:29
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:27
-
11:51
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
09:51
-
09:23
-
08:54
-
08:26
- 30 марта 2022
-
20:39
-
19:56
-
19:36
-
19:35
-
19:04
-
18:46
-
18:39
-
18:15
-
17:41
-
17:07
-
16:33
-
15:55
-
15:14
-
15:11
-
15:07
-
14:36
-
14:22