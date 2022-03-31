В «Лунном рыцаре» нашли отсылки и намёки на Фантастическую четвёрку

30 марта в сервисе Disney+ состоялась премьера первого эпизода сериала «Лунный рыцарь» про нового персонажа в киновселенной Marvel. Фанаты уже посмотрели серию и обнаружили интересную отсылку, которая может стать отправной точкой для будущих героев из Фантастической четвёрки.

Далее будут спойлеры первого эпизода «Лунного рыцаря».

События первой серии разворачиваются вокруг работника музея по имени Стивен Грант, страдающего от диссоциативного расстройства. В какой-то момент у него случается приступ, и через некоторое время он обнаруживает, что находится в какой-то европейской деревне. Ей заправляет таинственный культист по имени Артур Хэрроу. Эпизод заканчивается безумной автомобильной погоней, в результате которой главный герой оказывается в своей постели в Лондоне, пытаясь понять, сон это был или реальность.

Деревушка из первого эпизода «Лунного рыцаря»

Фанаты вселенной Marvel внимательно пригляделись к европейской деревушке и обнаружили, что она сильно напоминает Латверию. Это королевство Доктора Дума — заклятого врага Фантастической четвёрки. Также бандиты, которые преследовали Гранта, были одеты в зелёные костюмы, которые напоминают снаряжение злодея.

Доктор Дум

Вряд ли Marvel планирует ввести Доктора Дума просто так. Вполне возможно, уже в скором времени мы увидим обновленный состав Фантастической четвёрки, который будет противостоять злому волшебнику. Кто знает, какие ещё сюрпризы киностудия приготовила для своих фанатов.

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