В «Лунном рыцаре» нашли отсылки и намёки на Фантастическую четвёрку

30 марта в сервисе Disney+ состоялась премьера первого эпизода сериала «Лунный рыцарь» про нового персонажа в киновселенной Marvel. Фанаты уже посмотрели серию и обнаружили интересную отсылку, которая может стать отправной точкой для будущих героев из Фантастической четвёрки.
События первой серии разворачиваются вокруг работника музея по имени Стивен Грант, страдающего от диссоциативного расстройства. В какой-то момент у него случается приступ, и через некоторое время он обнаруживает, что находится в какой-то европейской деревне. Ей заправляет таинственный культист по имени Артур Хэрроу. Эпизод заканчивается безумной автомобильной погоней, в результате которой главный герой оказывается в своей постели в Лондоне, пытаясь понять, сон это был или реальность.
Деревушка из первого эпизода «Лунного рыцаря»
Фанаты вселенной Marvel внимательно пригляделись к европейской деревушке и обнаружили, что она сильно напоминает Латверию. Это королевство Доктора Дума — заклятого врага Фантастической четвёрки. Также бандиты, которые преследовали Гранта, были одеты в зелёные костюмы, которые напоминают снаряжение злодея.
Доктор Дум
Вряд ли Marvel планирует ввести Доктора Дума просто так. Вполне возможно, уже в скором времени мы увидим обновленный состав Фантастической четвёрки, который будет противостоять злому волшебнику. Кто знает, какие ещё сюрпризы киностудия приготовила для своих фанатов.
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